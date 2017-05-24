قال مدير لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية عمر الكندري: ان الأسر المسلمة تستعد هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويعيش معنا على هذه الأرض الكريمة الكثير من العوائل والأسر الفقيرة التي تحتاج الى من يدعمها ويخفف عنها المعاناة وينال كذلك الأجر العظيم من إفطارهم، فليس من يتناول الإفطار شخص واحد، بل عائلة كاملة، لافتا الى ان المشروع باب خير عظيم من خلاله يستطيع الإنسان صيام شهر رمضان مرات عديدة، والله واسع عليم.

وناشد الكندري أهل الخير دعم مشروع «الكوبونات الغذائية» والتي يتم توزيعها على المحتاجين داخل الكويت قبيل شهر رمضان المبارك، ومن خلالها تستطيع الأسر الذهاب إلى الأسواق المركزية التي تتعاقد معها اللجنة، وتشتري احتياجات شهر رمضان المبارك، معتبرا هذه الوسيلة من أفضل الطرق حفظا لكرامة المستفيد، حيث لا يعلم من الذي قدم له المساعدة، ولا المتبرع كذلك يعرف من الذي استفاد من خيره وصدقته.

وأوضح الكندري أن المشروع يستهدف كفالة 400 عائلة طوال شهر رمضان المبارك نوفر لها الإفطار الكريم والحاجيات الأساسية وتبلغ تكلفة العائلة 50 دينارا بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 20 ألف دينار، مؤكدا أن اللجنة من خلال هذا المشروع تتحمل عن المتبرع الكريم عناء ومشقة توفير مقر لإقامة ولائم إفطار الصائم واعداد التجهيزات اللازمة لاستقبال المستفيدين، وكذلك شراء الوجبات والإشراف على توزيعها.

وناشد الكندري المحسنين دعم هذا المشروع المبارك، فاللجنة الآن تستعد لتوفير الكوبونات وتوزيعها على الأسر المستفيدة داخل الكويت. للتواصل ودعم المشروع الاتصال على: 55644002 أو 55644001.