ليلي الشافعي

اكدت رئيسة جمعية الرعاية الاسلامية دلال البشر الرومي ان الجمعية تسعى للتميز من خلال برامج ومشاريع ثقافية وتنموية واجتماعية من خلال شراكات وتعاون بين المؤسسات المجتمعية بفريق عمل نسائي تطوعي متميز. جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته الجمعية بمناسبة مرور (35) عاما على تأسيسها وايضا اطلاق حملتها الجديدة «نرعاهم.. برعايتكم» في الحفل الذي اقيم تحت رعاية وزيرة الشؤون هند الصبيح وبحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم ومدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري ورئيس قسم التخطيط والمتابعة م.محمد البزاز وعدد من رجال العمل الخيري.

وقالت الرومي ان مسيرة الجمعية بحمد الله اثمرت العديد من المشاريع منها مساجد يذكر فيها اسم الله ومدارس لتعليم الفقراء وبيوت تؤوي الايتام ومعاهد لعلوم القرآن ومؤتمرات علمية، واليوم نفتتح هذه الحملة الاعلامية المباركة (نرعاهم برعايتكم) مثمنين هذه الشراكة بيننا وبين اهل الكويت الكرام. لافتة إلى ان الجمعية تعمل على تعزيز الاخلاق القرآنية من خلال تعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى ونشر علومه لتنشئة جيل يتحلى بأخلاق القرآن عملا وسلوكا من خلال مركز الريحان للقرآن الكريم بالجمعية، بالاضافة الى مشاريعنا الصحية التي نهدف من خلالها إلى مساعدة الفقراء المحتاجين للعلاج ببناء العيادات والمراكز الصحية ومعالجة المرضى ليتمكنوا من ممارسة حياة طبيعية.

وبينت ان مشاريع الجمعية الانسانية هدفها الاساسي توفير سبل الحياة الكريمة للانسان اينما كان الذين يعيشون اوضاعا معيشية صعبة تتطلب مد يد العون لهم، بالإضافة الى المشاريع التنموية المتعددة ومشاريع الاغاثة العاجلة لضحايا الكوارث والحروب بامدادهم بالحاجات التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة، لافتة الى ان المشاريع الوقفية نهدف من خلالها الى المساهمة في احياء سنة الوقف وتجديد الدعوة لها من خلال مشروعات ذات ابعاد دينية وتنموية، وايضا مشاريعنا الانشائية لبناء مساكن للأسر الفقيرة وبناء المراكز الاسلامية والتعليمية والمساجد، كما تهتم الجمعية بمساعدة الطلبة المتعثرين دراسيا وبناء المدارس في المناطق الفقيرة للمساهمة في القضاء على الجهل فنحقق احلامهم بالتعليم ونحقق الاستقرار للاجيال.

وقد تم عرض فيلم وثائقي عن مشاريع الجمعية وتحدثت فداء الوقيان عن رحلتها الاخيرة للمخيمات السورية وكم يعانون ويعيشون في خيام بلا عوازل تقيهم المطر والحر، كما شكرت وزيرة الشؤون هند الصبيح على ما تقوم به من تنظيم للعمل الخيري بالوجه الصحيح والعاملين معها الذين لا يألون جهدا في تذليل الصعاب واظها اسم الكويت كرائدة في العمل الخيري.

واشارت الى ان الحملة تشمل 150 يتيما، وتم عرض مشاهد من الحملة (نرعاهم برعايتكم) كما تم الاحتفاء برائدة «صناع الامل» معالي العسعوسي وزوجها عبدالله العباد شريك رحلتها في العمل الخيري.