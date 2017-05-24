أكد مدير إدارة الأقلام الجزائية في وزارة العدل وليد الغانم أن مبادرة تكريم كوكبة من موظفي وموظفات الإدارة بمناسبة اختيارهم كموظفين مثاليين، جاءت لتحفيز جميع الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، بالإضافة إلى إبراز جهود الإدارة في رعاية الموظفين وتقديرها لأعمالهم المخلصة والتزامهم الدؤوب بالعطاء والعمل بتفانٍ، لافتا إلى أنه تم وضع شروط محددة لاختيار الموظف المثالي من بين موظفي الإدارة والبالغ عددهم 500 موظف تقريبا، جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم على هامش حفل تكريم كوكبة من الموظفين والموظفات المثاليات في إدارة الأقلام الجزائية في وزارة العدل بمناسبة اختيارهم كموظفين مثاليين وذلك بحضور مراقب شؤون مكاتب الرئاسة في الإدارة عدنان تركي الصالح ولفيف من الموظفين والموظفات.