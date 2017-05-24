ليلى الشافعي

اعلن رئيس الهيئة الادارية بجمعية إحياء التراث الاسلامي فرع الصباحية عبدالله الفضلي ان الفرع يستعد كعادته من كل عام لاقامة موائد الافطار للصائمين في شهر رمضان، حيث تم استئجار قاعات مخصصة لافطار الصائمين في مسجد الهادي ومسجد الهاجري ومسجد دخيل العتيبي، مشيرا الى انه سيقام مشروع افطار الصائم بمسجد متروك العنزي ومسجد الملا زايد بمنطقة الصباحية ومسجد العدواني ومسجد حسين المشهور بمنطقة ام الهيمان، وكذلك مجمع المحاكم والمعاهد التطبيقية ودور الرعاية بجنوب الصباحية ومسجد عبدالعزيز المنيسي ومسجد ابن سيد الناس ومسجد حمود العتيبي في المنقف، ومسجد خالد بن الوليد ومسجد سيف النامي ومسجد الوفرة ومسجد طلق عقاب.

واوضح الفضلي انه تم تقديم اكثر من 30 الف وجبة افطار العام الماضي ونتوقع ان يزيد العدد هذا العام، لذا فإننا نهيب بالاخوة المحسنين التبرع لهذا المشروع، خصوصا ان شهر رمضان في هذا العام يأتي في وقت الصيف والحر الشديد، لذا فإننا ندعو الاخوة التجار والجمعيات التعاونية ان تساهم في مشروع افطار الصائم من خلال رعاية خيمة رمضانية او رعاية مشروع افطار في اي موقع من المواقع المخصصة لافطار فقراء المسلمين، ولدينا فريق متكامل للعمل، ويمكن التواصل معنا على موقعنا الالكتروني: http://torath_stahia.com/5.php.