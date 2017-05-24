أقام معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية وبالتعاون مع اكاديمية الريادة في العمل الإنساني البرنامج العالمي (أسفير) الذي يهدف إلى تحسين جودة الأعمال الإنسانية، وكذلك برنامج مقدمة المعيار الأساسي في العمل الإنساني.

وفي هذا الصدد، قال مدير المعهد عثمان الثويني: تم التدريب إلكترونيا عن طريق أكاديمية الريادة بمشاركة أكثر من 25 مشاركا من عدة جهات تطوعية وانسانية وخيرية مثل جمعية الهلال الأحمر، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، مركز العمل الإنساني للدعم القانوني، المعهد العربي للتخطيط، جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، جمعية النجاة الخيرية، نماء للزكاة، الرحمة العالمية.

وتابع الثويني: قام المعهد بالاتفاق مع أكاديمية الريادة في العمل الإنساني ليكون المعهد هو الوكيل الحصري والمعتمد لتقديم الدورات الإغاثية والإنسانية عبر أكاديمية الريادة للعمل الانساني وتزويد كل ما يحتاجه العمل الإنساني والإغاثي والتطوعي في الكويت من دورات وبرامج.