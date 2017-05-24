المشروع يسهم في خلق نوع جديد من أنشطة التمكين لدعم الكفاءات الوطنية

أعلنت المدير التنفيذي لمشروع «كفو» التابع للديوان الأميري د.فاطمة الموسوي عن اطلاق النسخة الأولى من التطبيق الالكتروني للمشروع في شهر اكتوبر المقبل.

وقالت الموسوى لـ «كونا» على هامش اللقاء الشهري الذي اقيم امس بمكتبة الكويت الوطنية لشرح آخر تطورات المشروع انه مبادرة من الديوان الأميري كأحد توصيات المشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع»، وهو عبارة عن موقع الكتروني يسهل عملية البحث والتواصل والتعاون ما بين الكفاءات في الكويت، لافتة الى انه تم وضع العديد من الأفكار والحلقات النقاشية مع الشباب لبلورة الفكرة وصياغتها بطريقة أفضل.

ولفتت الى ان الهدف ايصال الفكرة لأكبر عدد ممكن لتعم المنفعة لدى الشباب، مشيرة الى انه في اكتوبر من العام الماضي «تم اطلاق نسخة تجريبية وتم تسجيل نحو 600 كفاءة الا اننا نطمح الى تسجيل عدد اكبر من الكفاءات».

وأوضحت انه كلما زاد العدد كان هناك عمل افضل، مشيرة الى انه سيتم خلال اكتوبر المقبل اطلاق النسخة الاولى للمواطنين والمقيمين من اصحاب الكفاءة للاستفادة من الموقع الذي يهتم بفئة الشباب والتسهيل عليهم في اقامة المشاريع وتحقيق احلامهم من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات.

وقالت انه تم تحديد عدد من الشخصيات الشبابية من أصحاب الكفاءة والخبرة كمرشدين، لافتة الى انه ستكون لهم فعالية بمناسبة اختيار الكويت عاصمة شبابية وايضا ستكون هناك فعالية عن العمل الانساني كون الكويت مركزا للعمل الانساني.

واشارت الى ان هناك موضوعات اخرى سيتم التركيز عليها وتشمل العلوم والتكنولوجيا والاعلام والأغذية والرياضة، لافتة الى ان المشروع يستهدف شباب الجامعة فيما فوق الا ان الموقع لا يقتصر على سن معينة تحقيقا للهدف وهو الوصول لأكبر شريحة للمشاركة.

وقالت ان «ما قمنا به اليوم هو احد اللقاءات التي تقام شهريا لتعريف الناس بالمشروع وحثهم على المشاركة الفاعلة»، مبينة ان مشروع «كفو» يساهم في خلق نوع جديد من أنشطة التمكين لدعم الكفاءات الوطنية.

وذكرت ان طريقة التواصل مع المشروع بسيطة حيث تتطلب من الراغبين التسجيل ومتابعة حساب المشروع على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام kw_kafo واتباع تعليمات التسجيل بعد التواصل مع المكتب.

وقالت ان مشروع «كفو» عبارة عن موقع وتطبيق إلكتروني يحتوي على قاعدة بيانات لتسهيل عمليات البحث والتواصل والتعاون بين الكفاءات الوطنية والجهات الداعمة أو المستفيدة في الكويت.

واكدت ان المشروع أحد المشاريع الشبابية التي يتبناها الديوان الأميري لتحقيق رؤية صاحب السمو للاهتمام بالشباب واشراكهم في قيادة التنمية، مشيرة الى ان البرنامج يستهدف التعرف على الكفاءات الشبابية الوطنية وبناء جسور التعارف بينهم.

وتخلل الاحتفالية شرح وتعريف قدمته فاطمة الموسوي حول المشروع وكيفية الدخول على التطبيق والتسجيل فيه والتحديثات التي تم ادخالها اعقبها تعريف للمرشدين في البرامج التي تم تحديدها.

العجمي: المشروع بداية لإنشاء قاعدة بيانات للشباب الكويتي من أصحاب الخبرات

قال مرشد المشروع في الجانب الاعلامي د.مبارك العجمي: ان المشروع هو بداية لانشاء قاعدة بيانات للشباب الكويتي من أصحاب الخبرات من أجل الاستفادة من تخصصاتهم لتذليل الصعوبات امام الشباب الكويتي الطامح للتميز في مختلف المجالات المطروحة والتي تناسب مؤهله العلمي.

ولفت الى انه كمستشار للجانب الاعلامي وكونه عضو مجلس شباب في الديوان الاميري سيقوم بنقل خبراته في هذا المجال، لافتا الى ان العمل مستمر للاطلاق الرسمي للمشروع في اكتوبر المقبل.