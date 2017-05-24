بحث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب مع وزير العدل الكولومبي انريكي جلبوتيرو أمس فرص التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني.

وقال الوزير العزب في تصريح لـ«كونا»: ان اللقاء الذي عقد مع الوزير الكولومبي على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بفيينا شكل فرصة طيبة لتبادل المعلومات القانونية.

ورحب العزب بمد أطر التعاون مع وزارة العدل في كولومبيا من خلال ابرام اتفاقيات تعاون قانونية وقضائية في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، مؤكدا ان مثل هذه الاتفاقيات الثنائية تتماشى تماما مع مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية.

وأوضح انه وجه الدعوة لنظيره الكولومبي لزيارة الكويت لبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي والاطلاع على تجارب البلدين في مجال العدالة والتنظيم القضائي ومجال مكافحة الارهاب.

ويترأس الوزير العزب وفد الكويت المشارك في اعمال الدورة الـ26 للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي انطلقت أول من امس حيث القى كلمة الكويت ودعا خلالها الى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد امن الدول كافة. وبالتوازي مع اعمال الدورة تنظم الكويت فعالية بعد غد الخميس بمقر الامم المتحدة لإبراز الجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الارهاب.