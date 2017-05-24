أمير زكي
استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمـــال الجـــلاوي وبرفقتـــه نائب المديــر العــام للشؤون الجمركيـــة سليمان الفهد يـــوم امــس في مسرح الادارة العامــــة للجمـــارك بمنطقـــة الشويـــخ مهنئيه من مديري ومنتسبي الادارة العامة للجمارك مــن موظفــين ومفتشــين مـــن جميــع المراكز الجمركية البحرية والجوية والبرية.
وبارك منتسبو الجمارك للجلاوي نيله ثقة صاحب السمو الأمير، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق وتحقيق طفرة في عمل الادارة العامة للجمارك بما يصب في صالح هذه القطاع الحيوي. حضر الحفل الى جانب الجلاوي والفهد مدير ادارة تبادل المعلومات الاستخباراتية الشيخ فيصل العبدالله الصباح.