أسامة أبو السعود

أعلن مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي أن إدارة مساجد محافظة الأحمدي وضعت خطة شاملة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك برعاية من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: إن الأنشطة والفعاليات التي أعدتها إدارة مساجد محافظة الاحمدي تشمل مسابقات لحفظ القرآن الكريم في 24 مسجدا موزعة على مناطق المحافظة المختلفة بالإضافة إلى دروس ايمانية ودورات متخصصة ومحاضرات عامة تتحدث جميعها حول شهر رمضان والصيام واحكامه.

وأضاف أن إدارة مساجد محافظة الاحمدي اعدت 10 مراكز رمضانية لاستقبال المصلين خلال ليالي شهر رمضان المبارك تم توزيعها على مناطق المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشركات الراعية والمساهمة مع الإدارة في تنظيم هذه الليالي المباركة.

ولفت الى انه توجد حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، وذلك انطلاقا من قيمة الشراكة المجتمعية الواردة في استراتيجية وزارة الأوقاف وتحقيقا لمبدأ تكاتف جميع افراد المجتمع ومؤسساته للتعاون من اجل من يرقدون على الأسرة البيضاء بالإضافة إلى إقامة دورة في كرة القدم لأبناء المحافظة.

وأوضح العتيبي ان إدارة مساجد محافظة الاحمدي فضلت تعميم الفائدة على اكبر عدد من الشرائح المستفيدة من الدروس والمحاضرات التي ستقام خلال ليالي رمضان، ما دعاها إلى وضع فكرة تنظيم ندوة جماهيرية خلال إحدى الليالي العشر الآواخر في احد المولات التجارية بمحافظة الاحمدي.