المهدي: السودان يدعم الاتحاد بكل إمكانياته

جاسم التنيب

أعلن مساعد الرئيس السوداني اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي، عن تأسيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، واختيار العاصمة الخرطوم مقرا له، مؤكدا دعم بلاده للمشاريع التي تروج للسياحة والآثار بالدول العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للإعلام السياحي أمس، والذي عقد امس بأحد فنادق الخرطوم، ونظمه المركز العربي للإعلام السياحي (فرع السودان)، بحضور صحافيين وإعلاميين يمثلون 16 دولة عربية، من بينها مصر.

وأكد أن السودان يدعم الاتحاد بكل إمكانياته، باعتباره من الدول الجاذبة للسياحة ويمتلك موارد متنوعة تتمثل في الأهرامات والمعابد والشعب المرجانية، بالإضافة إلى ما يتميز به من تنوع ثقافي وكذلك الصحراء والمحميات.

من جانبه، قال مدير المركز السوداني للإعلام السياحي محمد عبدالقادر في تصريح صحافي إن المؤتمر يهدف إلى تمتين العلاقات العربية في المجال السياحي، موضحا أن الاتحاد سيكون الذراع الإعلامية الرئيسية لوزراء السياحة وكافة الجهات المعنية بالعمل السياحي في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن هذا التجمع الإعلامي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي، ويهدف لنشر ثقافة وتقنيات الإعلام السياحي، باعتباره عنصرا مهما في الترويج للجواذب والمقاصد السياحية.

وأوضح عبد القادر أن أعمال المؤتمر تتضمن ورشة عمل متخصصة حول الإعلام السياحي، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية وتراثية، وزيارة إلى منطقة البجراوية أشهر المواقع السياحية بالسودان، لتعريف الوفود العربية بحضارة البلاد الضاربة في القدم.