«الأبحاث» يعمل على تنفيذ وإدارة مشروع تركيب وتشغيل الخلايا الكهروضوئية على سطح

150 منزلاً

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية مذكرة تفاهم جديدة تهدف الى تعزيز التعاون والبحث العلمي والاهتمام المشترك المتعلق بمنظومة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وقال مدير عام المؤسسة د. عدنان شهاب الدين في تصريح صحافي ان المذكرة تهدف الى إرساء بيئة علمية فاعلة ومحفزة وتنمية الموارد الوطنية البحثية والعلمية وكذلك الى بناء القدرات البحثية في المجالات ذات الأولويات الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية في الكويت.

واضاف ان المؤسسة عملت خلال الأشهر الأخيرة مع المسؤولين في معهد الأبحاث على تقييم ومراجعة مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في عام 2012 ونتج عنها تعديل وإضافة بعض البنود بهدف تحقيق استفادة أكبر وإيجاد مساحات أوسع من العمل المشترك بما يساعد المؤسستين على بلوغ رسالتيهما.

واوضح ان تلك الاتفاقية تسعى الى تشجيع البحث العلمي التعاوني مع مؤسسات بحثية عالمية والتركيز على الأبحاث التي قد تساهم مخرجاتها في تطوير أو تكييف استخدام تكنولوجيا لمعالجة قضايا أساسية في الدولة.

من جانبها قالت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.سميرة السيد عمر ان هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز العلاقة بين المعهد والمؤسسة وكذلك دعما للانتاج العلمي الوطني ولتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للجانبين.

وأشادت بالدعم الذي توجهه المؤسسة للمشاريع البحثية التي يتقدم بها المعهد لافتة إلى أن هذا الدعم والتعاون المتواصل منذ عقود عدة نتج عنه تطوير تقنيات ومعرفة ساهمت في تنمية قطاعات عدة مثل البترول والمياه والطاقة والبيئة والزراعة وغيرها.

وأفادت بأن المؤسسة تساهم في تنمية الكوادر البشرية وتشجع مشاركة الباحثين بالمعهد في تقديم نتائج بحوثهم في مؤتمرات دولية مشيرة الى ان المؤسسة تشجع النشر العلمي والتقارير الفنية لتتم الاستفادة من نتائج البحوث على جميع المستويات.

وذكرت عددا من اوجه التعاون بين الطرفين هو مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في الجمعيات التعاونية ومواقف السيارات التابعة لها، مشيرة الى ان المعهد يعمل حاليا على تنفيذ وإدارة مشروع تركيب وتشغيل الخلايا الكهروضوئية على سطح 150 منزلا.

واضافت ان التعاون شمل ايضا تنفيذ المشاريع بالتكليف مثل مشروع انهيار المخزون السمكي إضافة إلى مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة وتقنيات النانو المتعلقة بتصميم نماذج لتخزين الهيدروجين.