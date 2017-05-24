تقدم سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، وإلى منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

هذا وقد أصدر سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن جميع منتسبي الحرس الوطني الموقوفين انضباطيا، بناء على تعليمات القيادة العليا للحرس الوطني اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.