قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم العجمي انه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفي مثل هذه الأيام من كل عام تلتهب الأسعار بصورة غير طبيعية ويستشري الغلاء في جميع المرافق الحياتية والمعيشية، وترتفع بصورة خاصة اسعار السلع الرمضانية التي يقبل عليها المواطنون بشكل تقليدي في هذه الفترة من السنة.

وأضاف ان هذا الوضع يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للاتحاد العام لعمال الكويت، حيث ان موجة الغلاء التي تلوح في الأفق مع اقتراب حلول هذا الشهر الفضيل تشكل عبئا كبيرا على كاهل العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، اي تلك الفئات الاجتماعية التي تشكل الأكثرية الساحقة من شعبنا الكويتي، تضاف الى الأعباء الاقتصادية الأخرى الكثيرة التي تلقي بظلالها على مداخيلهم ورواتبهم وتجعلها تفقد من قدرتها الشرائية بفعل التضخم المتنامي.

وقال ان الاتحاد العام لعمال الكويت يراقب بقلق كبير هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو وزارة التجارة لتطبيق القوانين وتفعيلها بحزم من اجل ردع المتجاوزين الذين يرفعون الأسعار على مزاجهم دون وازع او رادع.

وطالب الاتحاد العام، الحكومة ووزارة التجارة وجميع الهيئات والمؤسسات المعنية والمؤثرة الأخرى في هذا الموضوع لاسيما غرفة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وغيرها، للعمل بأسرع وقت ممكن على اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة والرادعة من اجل لجم هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة.