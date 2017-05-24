التقى رئيس مركز الكويت للفنون الاسلامية التابع لادارة مسجد الدولة الكبير فريد العلي بمسؤولين في المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) حيث تم بحث سبل تطوير التعاون الثنائي. وقال العلي في تصريح عقب اللقاء: «لقد تشرفت بلقاء مسؤول مديرية التربية نجيب الغياتي صالح ومدير التعاون أحمد سعيد ولد باه بالمنظمة الاسلامية وشرحت لهما جهود المركز في نشر فن الخط العربي والزخرفة الاسلامية داخل المجتمع الكويتي وفي المحافل الفنية العربية والاسلامية والعالمية». وأضاف: «لقد سلمتهما مجموعة من الاصدارات الفنية للمركز في مجال فن الخط العربي والزخرفة والفنون الاسلامية كهدية من المركز لمنظمة (ايسيسكو)».

ومن جانبهما، اشاد الغياتي صالح وولد باه باصدارات مركز الكويت للفنون الاسلامية وجهوده في نشر فن الخط العربي والزخرفة الاسلامية في الدول العربية والاسلامية «بل والعالم أيضا».

واتفقا «أن هذا ليس بغريب على الكويت كمركز للثقافة والفن الاسلامي حيث تضطلع الكويت بدور رائد في مجال نشر الثقافة والفكر والفن في العالم العربي والاسلامي».

وشارك مركز الكويت للفنون الاسلامية في مهرجان فاس الدولي لفن الخط العربي والزخرفة بصفته ضيف شرف بجانب العديد من الدول العربية والاسلامية خلال الفترة الممتدة من الـ18 الى الـ21 من الشهر الجاري.

وقد ترأس وفد المركز رئيسه فريد العلي الى هذا المهرجان حيث قام الوفد بابراز تجربة المركز في نشر ثقافة وفن الخط العربي والزخرفة الاسلامية من خلال عروض فنية وندوات وورش متخصصة وندوات علمية.