طالب رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر الجهات المعنية بضرورة الإسراع في وضع خطة مرورية للحصول على أعلى مستويات ممكنة من الضبط المروري وانسيابية الحركة على جميع الطرقات، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، مشيرا إلى أن ما نراه في هذا الشهر الكريم هو ضعف ما نراه في باقي الأشهر بثلاث مرات.

وأكد في تصريح صحافي أن الكثير من الطرق الرئيسية تحولت إلى حالة أشبه ما تكون بالمواقف للسيارات وسط حالة الاختناق المروري المتزايدة والتي تشهدها طرقنا والتي يحتاج معها كل قائد سيارة إلى السير والتوقف لساعات طويلة في المسافات القصيرة حتى يصل إلى وجهته.

وشدد المطر على ضرورة وضع خطة من قبل الجهات المعنية لضمان الحصول على أعلى مستويات ممكنة من الضبط المروري وانسيابية الحركة على جميع الطرق، وكذلك توزيع الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة بشكل يتفق مع أوقات الذروة والازدحام قبل ساعة الإفطار وبعدها.

وأضاف أن شهر رمضان المبارك يفرض علينا جميعا الالتزام بآداب الطريق وقواعد قانون المرور والحفاظ على سلامتنا وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه من المؤسف أن في شهر رمضان شهر الصوم والعبادة، نشاهد أنواعا من السلوكيات السلبية على الطرق، مطالبا قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين الالتزام بالسرعة المقررة والالتزام بقوانين المرور.