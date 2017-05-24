قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي: إن الجمعية لن تدخر جهدا في سبيل رفع المعاناة عن المحتاجين وستعمل وفق أهدافها.

وأضاف الحساوي في تصريح عقب تسلم تبرعات من المواد الغذائية من القطاع الخاص والبنوك لتوزيعها على الأسر المحتاجة بالكويت، ان الجمعية ستواصل جهودها لخدمة المجتمع المحلي عبر إدارة المساعدات المحلية التي تعمل على ملامسة حاجات الأسر المحتاجة داخل الكويت.

وأعرب عن بالغ اعتزازه وفخره بالشراكة المستمرة والمتميزة مع القطاع الخاص التي تقوم بدور كبير في مواجهة الأزمات، مثنيا في الوقت ذاته على القطاع الخاص والبنوك التي تدعم جهود الجمعية لمساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت.

وذكر ان القطاع الخاص يدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية من ناحية المفهوم والتطبيق وإحداث الفرق في المجتمع الذي يعمل فيه.

واكد الحساوي ان المساعدات تساهم في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتسعى الى المساهمة بدور فاعل في العمل الإغاثي والإنساني.

واشار الى ان زيادة عدد المستفيدين من الأسر المحتاجة «وهي أهداف سامية ظلت الجمعية تسعى لتحقيقها عبر وضع الخطط والاستراتيجيات وتفعيل الآليات للوصول إلى المستهدفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية».

وقال الحساوي: ان برامج الجمعية داخل الكويت يضم عددا من المجالات منها المساعدات الإنسانية والطبية وبرامج الكفالات الاجتماعية مثل كفالة طلاب العلم ورعاية السجناء والحملات الخيرية التي تستهدف مساندة الأسر الضعيفة والمتعففة.

وأضاف ان العمل الخيري يمثل أهم جوانب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق أبناء المجتمع رجالا ونساء إلى جانب الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمحسنين، مشيرا إلى أن العمل الخيري كان ولايزال أحد أهم الجوانب الإنسانية التي عرف بها أهل الكويت منذ القدم.