أشاد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الانباء (كونا) الشيخ مبارك الدعيج بالدور الذي تقوم به مسابقة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي في دعم الكفاءات الصحافية الكويتية وفي الارتقاء بمستوى الاعلام الكويتي والمساهمة في تطويره.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مبارك الدعيج رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في «كونا» ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمسابقة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي أيمن العلي والفائزين بالمسابقة من العاملين في وكالة الانباء الكويتية.

وأعرب الشيخ مبارك الدعيج خلال اللقاء عن تقديره لأبناء «كونا» الفائزين بالمسابقة، مثمنا جهودهم في إعلاء مكانة الوكالة كمؤسسة إعلامية عريقة تضم الكثير من الكفاءات المتميزة.

وأكد أن فوزهم بهذه الجائزة الرفيعة يشجع الكثيرين من زملائهم على المشاركة بها في السنوات المقبلة ويساهم في اظهار القدرات والابداعات الصحافية التي تزخر بها «كونا».

وأشاد الدعيج بالدور الذي تقوم به مسابقة الشيخ مبارك الحمد في دعم الكفاءات الصحافية الكويتية وفي الارتقاء بمستوى الاعلام الكويتي والمساهمة في تطويره.

وأوضح أن هذه المسابقة التي تحمل اسم أحد رجالات الكويت البارزين وتعد من الروافد المهمة لتشجيع المواهب والقدرات الإعلامية وحثهم على الابداع، منوها بجهود اللجنة العليا المنظمة للمسابقة في إقامة الدورات التدريبية للاعلاميين المتميزين.

من جانبه، شكر ايمن العلي دعم الشيخ مبارك الدعيج للمسابقة والفائزين الشباب الكويتيين العاملين في «كونا». وأشار الى أهمية الدورة التدريبية التي التحق بها عدد من الفائزين العاملين في «كونا»، والتي أقامتها اللجنة العليا للمسابقة بالتعاون مع «مؤسسة طومسون فاونديشين الدولية» وجاءت بعنوان «الصحافة بواسطة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي»، مبينا أنها تهدف الى تطوير قدراتهم الصحافية.

بدوره، أشاد نائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي بجهود القائمين على المسابقة، مهنئا الفائزين الشباب من «كونا» على تميزهم الصحافي.

حضر المقابلة نائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي إضافة إلى الفائزين بالمسابقة من العاملين في «كونا»، وهم خلود العنزي التي فازت بجائزة التحقيق الصحافي، وعلي الحرز وامنة عاشور بجائزة اللقاء الصحافي، ومحمد الكندري ومبارك العجمي وعمر اللوغاني بجائزة التقرير الصحافي.