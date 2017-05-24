أكدت مديرة مكتب المشاريع الخاصة والمبادرات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ابتسام الحداد أن رعاية المؤسسة للملتقى السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة ينم عن حرصها على تفعيل مسؤولتها المجتمعية بما يتناسب مع استراتيجيتها المعنية بزيادة نشر ودعم ثقافة الابتكار والتكنولوجيا بين فئة الشباب من خلال توفير البيئة الملائمة، وتشجيع البرامج والأنشطة الشبابية وتقديم أنواع متعددة من الدعم والرعاية للمجموعات والمنظمات والمؤسسات.

وقالت إن رعاية ودعم المؤسسة يستهدف جميع الشباب في مجتمعنا المحلي، وإن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عنصر فاعل في المجتمع أثبت دوره البارز بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها. وأضافت أن رعاية ودعم ملتقى «طموحي يغلب إعاقتي» الذي ينظمه الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي يهتم بتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة سواء داخل كليات ومعاهد التطبيقي أو خارجها، تقدير واعتراف بالإنجازات المشرفة التي استطاعت تلك الشريحة تحقيقها.

وأعربت الحداد عن سعادتها برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهذا الملتقى للسنة السادسة على التوالي، وأفادت بأن المؤسسة تهتم بدعم ورعاية مثل تلك الأنشطة الهادفة التي تعنى بشريحة الشباب، متوجهة بالشكر لاتحاد الطلبة لتنظيم هذا الملتقى، وكل الجهات المشاركة التي كان لها دور بارز في نجاح الملتقى.