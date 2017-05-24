إيمانا بضرورة المشاركة الفعالة في كل ما يخص مجال صعوبات التعلم محليا ودوليا، شارك مركز تقويم وتعليم الطفل في المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة: «دمج، تمكين، مشاركة» في جمهورية مصر العربية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وقد أناب عنه رئيس مجلس الوزراء. ويشارك في المؤتمر: جامعة الدول العربية، واليونيسيف، والاتحاد الأوروبي، وجهات في القطاع الخاص والعام المعنية بشؤون التعليم وذوي الإعاقة واستخدامات التقنية.

وضمن جلسة اليوم الثاني الأولى التي ترأسها د. ماهر ريشة خبير في مجال الإعاقة من فلسطين حول «استراتيجية العمل من خلال الشراكات العربية بالمركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» قدمت المستشار الإعلامي بمركز تقويم وتعليم الطفل فاطمة العقروقة محاضرة عن تجربة المركز في مجال الاتصالات والتقنية، واستخدامها لخدمة ذوي صعوبات التعلم في الكويت وذلك من خلال إبراز خدمات المركز التعليمية المتميزة للطالب، والمعلم، وأولياء الأمور معززة ذلك بفيلم توثيقي بعد الصورة تغني عن ألف كلمة..

وفي ختام الجلسة الخاصة مع المشاركين، قدم المركز هدية للمؤتمر عبارة عن لوحة فنية معبرة من أعمال طلاب صعوبات التعلم عن أهمية التواصل، والاتصالات في عالم أصبح نقطة في فلك.