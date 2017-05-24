استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، رئيسة مجلس الأمناء لمركز الحسين لأمراض السرطان صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد، حضر اللقاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت محمد الكايد.

تناول اللقاء الأحاديث الودية، ورحب المحافظ بزيارة الأميرة غيداء طلال والوفد المرافق لها في بلدها الثاني الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته على الروابط الأخوية والتاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهتها، عبرت الأميرة غيداء طلال عن خالص شكرها للمحافظ على حسن الاستقبال والحفاوة، ولروح الأخوة العالية والمودة التي تربط بين الدولتين الشقيقتين الكويت والأردن.