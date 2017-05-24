عبدالله الراكان

أقامت كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحفل الختامي للعام الدراسي 2016-2017 بحضور عميد الكلية د.عبدالله المزروعي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية بالكلية وذلك صباح أمس في مقر الكلية في منطقة الشويخ. وقال عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله المزروعي ان الحفل السنوي عادة سنوية تحرص عليها إدارة الكلية تدعيما للروابط الاجتماعية بين جميع منتسبي الكلية متقدما بخالص التقدير لجميع العاملين بالكلية من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والهيئة الإدارية والمتميزين من الأقسام العلمية شاكرا لهم جهودهم المبذولة للارتقاء بجميع جوانب العمل بالكلية.

وأضاف المزروعي إن الكلية تشهد حاليا فترة الاختبارات النهائية للطلبة مشيرا إلى أنها تسير بانتظام دون وجود أي عوائق وان الكلية قد أتمت استعداداتها لهذه المرحلة منذ فترة متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة. وتم خلال الحفل تكريم عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية لتقاعدهم الوظيفي بعد مسيرة طويلة من العطاء والتفاني في العمل بخدمة الكلية كما تم تكريم الأساتذة المتميزين تشجيعا لتميزهم في الجانب الاكاديمي على جانب عدد من اداريي الكلية.