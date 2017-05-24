أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو عدم وجود ارتفاع في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية الخاضعة للجنة مراقبة الأسعار «منذ تشكيل اللجنة العام الماضي».

وقال الشبو في تصريح صحافي: ان طلبات الزيادة المقدمة والمتراكمة «قوبلت بالرفض»، مبينا ان الاتحاد ولجانه وفرق التفتيش واجهوا الزيادات المصطنعة والخارجة عن التعاميم ذات الصلة بتحرير المخالفات بحق عدد من الجمعيات التعاونية.

وأفاد بأن المخالفات المحررة تأتي انطلاقا من مسؤوليات الاتحاد في حماية المستهلكين وعدم السماح بخداعهم او تحميلهم مزيدا من الأعباء عبر رفع اسعار السلع او التلاعب في الكمية.

وذكر ان اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية قامت بدورها خلال العام الماضي عبر متابعة اسعار التجزئة بالجمعيات ورصد اي زيادات ومخالفتها، ما اسهم في استقرار الأسعار.

وأشار الشبو الى الدور التشجيعي للاتحاد لاسيما عبر تنظيم المهرجانات التسويقية والحث على تقديم العروض الدورية للمستهلكين خصوصا في شهر رمضان المبارك.