نظمت كلية العمارة بجامعة الكويت معرضا للتصوير الفوتوغرافي تحت مسمى «ومضة» لطلبة الكلية بإشراف عضو هيئة التدريس د.عبدالله العوضي وذلك في دار الفنون بمشاركة 17 طالبا وطالبة.

في هذا الصدد، ذكر المشرف على المعرض د.عبدالله العوضي أن مقرر «التصوير الفوتوغرافي 1» يهدف إلى تعريف الطلبة بمبادئ التصوير منذ بداية الفصل حتى نهايته ويساهم في تعليمهم كيفية التصوير وكيفية طباعة الصور وتحميضها وكيفية تغيير ألوان الصور وعملها باللونين الأبيض والأسود، مشيرا إلى أن هذا المقرر يغطي جميع مبادئ التصوير.

وأضاف إلى أن هذا المقرر يضم ستة مشاريع، وفي نهاية الفصل الدراسي يتم عرض المشروع النهائي للطالب من خلال معرض التصوير الفوتوغرافي، حيث يعرض الطالب من خلاله مجسما أو مركبا فنيا مصنوعا من الصور وتعتبر هذه الفكرة جديدة في مجال التصوير بالكويت أن يتم إدخال الفن والعمارة في المشاريع.

وتقدم د.العوضي بالشكر الجزيل لدار الفنون على جهودهم في دعم الشباب وتسخير الدار في خدمة العملية التعليمية في جامعة الكويت.