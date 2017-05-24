وزعت الكويت أمس 90 طنا من المواد الغائية الى اهالي الجانب الايمن من مدينة الموصل وذلك في اطار حملة «الكويت بجانبكم» للتخفيف من معاناة النازحين.

وقال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد في تصريح لـ «كونا» انه واستمرارا للدعم المتواصل من قبل الكويت لاهالي الموصل قمنا بإيصال قافلة كبيرة من المساعدات الانسانية الى اهالي الجانب الايمن من مدينة الموصل يستفيد منها اكثر من 3000 عائلة.

واضاف انه بسبب المعارك والتوترات الاخيرة في محافظة نينوى لا يستطيع أهالي الموصل الحصول على احتياجاتهم اليومية لهذا الغرض قامت الكويت وبالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية بايصال المساعدات الغذائية الى 11 الف عائلة في المدينة منذ بدء العمليات العسكرية في الجانب الايمن.

واعرب احمد عن الشكر للكويت على تقديمها مساعدات تغطي احتياجات اكبر عدد من النازحين وتتميز بالجودة والتنوع والشمول.

يذكر ان الكويت قامت وخلال الفترة المنصرمة بتوزيع نحو 5000 سلة غذائية في مخيم سيودينان اضافة الى ارسال 5000 سلة اخرى الى الجانب الايمن من الموصل كما تم خلال الاسبوع الماضي توزيع ستة آلاف سلة على النازحين المقيمين خارج المخيمات في اربيل والسليمانية.