وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقية قرض مع جمهورية غينيا ويقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره ثمانية ملايين دينار، (أي ما يعادل حوالي 27.2 مليون دولار أميركي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق كغدو - كوندابادو. وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتنمية.

الجدير بالذكر أن الصندوق يعتمد كليا على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.

وقد وقع اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة جمهورية غينيا، كاني ديالو، وزيرة التخطيط، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، هشام إبراهيم الوقيان - نائب المدير العام.

وقد شهد حفل التوقيع ثامر محمد الفليكاوي المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع بين المدن في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، وتشجيع حركة التجارة مع دول الجوار، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة المشروع.

كما يهدف المشروع إلى خفض تكاليف تشغيل المركبات وتقليل تكلفة صيانة الطرق وكذلك زمن انتقال الركاب. ويتكون المشروع من أعمال إعادة تأهيل طريق كغدو - كوندابادو، القائم حاليا على الطريق القومي (RN2) بطول حوالي 35 كيلومترا، والمكون من خطين ذي عرض مسفلت 7 مترات، مع كتفين جانبيين عرض كل منهما 1.5 متر.

ويشمل المشروع الخدمات الاستشارية لمراجعة وثائق العطاءات والإشراف على تنفيذ الأعمال.

وبتوقيع اتفاقية هذا القرض، فإنه يكون القرض 13 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية غينيا، حيث سبق أن قدم لها الصندوق 12 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 48.577 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 165.161 مليون دولار، وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ان الصندوق قدم إلى جمهورية غينيا 4 معونات فنية بقيمة إجمالية بلغت 667 ألف دينار (أي ما يعادل حوالي 2.267 مليون دولار)، فضلا عن تخصيص مبلغ 3.961 ملايين دولار من موارد صندوق الحياة الكريمة المؤسس من قبل حكومة الكويت.