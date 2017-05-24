عادل الشنان

أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا يحدد مواعيد وساعات العمل خلال شهر رمضان. على أن تكون مواعيد وساعات العمل من 9.30 صباحا حتى 2 ظهرا لوزارات التجارة، والاوقاف، والعدل، والاشغال، والتعليم العالي، والمواصلات، والتربية، والاعلام، بالإضافة إلى السكنية، والموانئ، والزراعة، والشباب، والرياضة، والبيئة، والصناعة، والقصر، والجمارك، والاطفاء، وبنك الائتمان، وبيت الزكاة، والبلدية، وديوان الخدمة، والمجلس الوطني، ووزارة الشباب.

كما حدد القرار ساعات العمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا لبقية الجهات الاخرى.