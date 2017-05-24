دارين العلي

أكد وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان مخرجات المحطات لا تتضمن اي تلوث، مشددا على ان الوزارة تعمل وفق المعايير الموضوعة من الهيئة.

وقال المرزوق في تصريح لـ«الأنباء» على خلفية تداول مقطع الفيديو الذي يظهر مواد سائلة تم وصفها بالمجهولة، ان هذه المواد ليست ملوثة، معللا الأمر بأن الماء الذي يسحب من الجون للمحطة يدخل معه رمال، وعندما يتم ضخ المياه مجددا خارج المحطة مرة أخرى الى الجون ينتج عن الرمال الرغوة التي ظهرت في المقطع المصور.

وأكد ان الهيئة العامة للبيئة دائما ما تقوم بأخذ العينات للتأكد من سلامة المياه الخارجة من المحطة، وان لدى موظفيها تصريحا دائما بالدخول الى المكان في أي وقت.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للبيئة إنها تابعت ما تم تداوله من خلال فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لما قيل إنها مواد سائلة مجهولة تخرج من محطة الشويخ لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت الهيئة ان فرقها تتابع كل المخارج على جون الكويت ومنها مخرج محطة الشويخ وعليه تم الإيعاز بالتوجه مباشرة الى الموقع وقامت بأخذ العينات من مخارج المياه في المحطة حيث سيتم فحصها والوقوف على ماهيتها ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعنيين اذا ما تبين أنها ملوثة وذلك وفقا لما ينص عليه القانون ٤٢/٢٠١٤ والخاص بحماية البيئة في البلاد.

واذ تؤكد الهيئة حرصها على القيام بدورها الرقابي لحماية البيئة والحفاظ عليها، فإنها تأمل من الجهات الحكومية والخاصة الالتزام بالقوانين البيئية لما فيه المصلحة العامة وتجنبا للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.