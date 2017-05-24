نعى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الشيخ محمد العبد الله، اليوم الأربعاء احد رواد فن المسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية الكويتية المغفور له الفنان علي البريكي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاماً والذي سيوارى جثمانه عصر اليوم.

وقال الشيخ محمد العبد الله إن المغفور له استطاع أن يشق طريقاً له في قلوب مشاهديه مسرحيا وتلفزيونيا ومستمعيه إذاعيا مستعينا بموهبته وإخلاصه لفنه وإيمانه برسالة الفن التنويرية والابداعية.

واشار الى ان الساحة الفنية الكويتية والخليجية خسرت برحيله فنانا موهوبا ومبدعا قدم اكثر من 50 عملا مسرحيا وتلفزيونيا منذ مشاركته في مسرحية (صقر قريش) عام 1962 بعد انضمامه لفرقة المسرح العربي التي مثلت له انطلاقة جماهيرية في منطقة الخليج العربي، مؤكدا ان اعمال الفنان الممثل الكويتي الراحل ستظل علامة مضيئة في مسيرة الفن الكويتي التي نال عليها التقدير والتكريم وفي مقدمتها مسرحيات (صقر قريش) و(اغنم زمانك) و(عشت وشفت) و(الكويت سنة 2000) وكذلك المسلسلات التلفزيونية مثل (الرحلة والرحيل) و(محكمة الفريج) ومسلسل (الجليب) التي شارك بها الى جانب عمالقة واعمدة الفن الكويتي من امثال الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا والفنان الكبير سعد الفرج وعمالقة الفن الكويتي الراحلين امثال خالد النفيسي وعلي المفيدي واحمد الصالح.

وتقدم الشيخ محمد العبد الله بخالص التعازي واحر المواساة الى اسرة الفقيد والاسرة الفنية الكويتية والخليجية التي فقدت برحيله فنانا متميزا معطاء في فنون المسرح والدراما التلفزيونية والاذاعية داعيا المولى تعالى ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ومحبيه جميل الصير والسلوان.