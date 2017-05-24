موسى أبو طفرة

أخمدت 6 فرق الإطفاء حريقاً هائلاً اندلع في مصنع للمواد البتروكيماوية بمنطقة الري الصناعية صباح اليوم الأربعاء ، وفي التفاصيل ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٨:٢٠ صباحاً يفيد عن وجود حريق مصنع تبلغ مساحته ٢٠٠٠ متر مربع وعلى ضوء البلاغ تم توجيه فرق الإطفاء للتعامل مع الحادث من مراكز الشويخ الصناعية والمدينه ومبارك الكبير للمواد الخطره والعارضيه والسالمية الجنوبي والعمليات والإسناد ، حيث وصلت اول فرقة إطفاء للموقع في غضون ٥ دقائق وشرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق الذي نشب في مصنع يتكون من قسمين القسم الأول مصنع مواد بتروكيماوية وهو الذي اندلعت به النيران ، اما الجزء الثاني يستخدم كمخزن مؤقت الى حين تحميل منتوجات المصنع حيث طوقتها فرق الإطفاء حتى لاتمتد ألسنة اللهب الى المباني المجاورة ، فيما لا يزال رجال الإطفاء يقومون بعملية التفتيش حتى الآن.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان الحادث أسفر عن وقوع اصابة واحدة وهي لحارس المصنع تم نقله على اثرها للعلاج في المستشفى ، فيما اصيب ٣ من رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع الحادث وتم ارسال احدهم للعلاج في المستشفى ، وقالت الإدارة بأن الخسائر المادية الناتجة من الحادث كبيرة جداً ولا يعرف حجمها حتى هذه اللحظة الى حين الإنتهاء من التحقيق الذي فتحته الإدارة العامة للإطفاء لمعرفة ملابسات الحادث ، وقالت الإدارة بأنه تم حصر عشرات المركبات التي احترقت بسبب الحادث وكانت تفوق ٢٧ مركبة.

تواجد في موقع الحادث مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالانابه اللواء مهندس خالد التركيت ونائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحه اللواء جمال البليهيص.

فيما تولى قيادة فرق الإطفاء مدير إطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي ومدير إدارة العمليات المركزية العميد طارق السبتي ، كما تواجد في الموقع مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الامير ورؤساء وضباط المراكز المشاركه في الحادث بجانب قطاع الوقاية ومراقبة تحقيق حوادث الحريق ومراقبة الصحة والسلامة المهنية.

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