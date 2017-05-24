الشهاب: هدفنا تسهيل وتسريع الخدمات مع تقليل معاناة المراجعين

بشرى شعبان

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، خدمات بوابتها الإلكترونية المطورة تحت شعار "خدمة أسهل"، والتي توفر أكثر من 40 خدمة إلكترونية متميزة لأصحاب الأعمال ومراجعي الهيئة، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا "أنتك" (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار).

وقالت نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية، خلود الشهاب، تصريح صحافي، إن البوابة المطورة توفر خدمات تتماشى مع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة ، وتواكب التطور السريع في تقنية المعلومات ، بما يساهم في تسهيل وتسريع الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشارت إلى أنه سيتم تدشين العمل بالبوابة الجديدة http://www.manpower.gov.kw اعتباراً من 1 يونيو 2017 ، فيما يتم إيقاف العمل على بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل http://www.mosal.gov.kw في نفس التاريخ.

ودعت الشهاب الشركات وأصحاب الأعمال إلى تسجيل أرقام تليفونات المفوض بالتعامل مع الهيئة ، موضحة أن عملية التسجيل تستوجب الدخول على موقع الهيئة المطور ، وتحميل النموذج المطلوب (نموذج إضافة/تعديل رقم تلفون نقال لمفوض بالتوقيع) ، ثم تعبئة النموذج وتوقيعه من قبل المفوض بالتوقيع ( والمندوب مقدم المعاملة في حالة تقديم المعاملة من قبل المندوب) ، منوهة إلى انه يجب تسليم النموذج في قسم بيانات أصحاب الأعمال (مراقبة الحاسب الالي ) ، فيما يتم تدقيق المعاملة من قبل موظفي الهيئة وتسجيل المعاملة في النظام الآلي، علماً بأنه سيكون هناك مركز اتصال للرد على الاستفسارات على الرقم 1890012.

وعرضت قائمة الخدمات التي تقدمها البوابة الجديدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيانات الأساسية للملف مع الإشعارات، والاطلاع على بيان تاريخي للعمليات على الملف وتحديد أيام ومواعيد العمل لكل ترخيص ، من تحويلات البنوك والبيانات الأساسية للترخيص ، وطلب تحديث بيانات الترخيص ، وإضافه عقد وموقع عمل ، وتعديل أو إلغاء عقد وموقع عمل وبيانات التقدير الحالي ، وبيانات أي عملية تقدير قيد الدراسة ، وطلب تقدير احتياج أول مرة ، وتعديل أو تجديد تقدير احتياج ، وغيرها الكثير من الخدمات .

من جانبه، تقدم الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا: " بالشكر وعظيم الامتنان لوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لرؤيتها التنموية ودعمها لأعمال الشركة الوطنية، ونثمن جهود جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع المتميز للهيئة العامة للقوى العاملة الذي يستهدف تسهيل الخدمات على أصحاب الأعمال ومراجعي الهيئة ".

وبين عزت أبوعمارة الرئيس التنفيذي لشركة المنفذة بأن مشروع ميكنة أعمال وإجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة الذي نفذ هو من المشاريع المميزة و هو خطوة هامة نحو ميكنة كافة قطاعات الدولة في المستقبل القريب للوصول بدولة الكويت إلى مفهوم "الحكومة الإلكترونية" الفاعلة.

الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا

يذكر أن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا شركة مملوكة للدولة بالكامل وتسعى من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية المتقدمة بما تمتلكه من استثمارات تكنولوجية وكوادر وطنية قادرة على تنفيذ كبرى المشاريع الحيوية ذات الطابع التكنولوجي .

الخدمات المقدمة في موقع الهيئة العامة للقوى العاملة الجديد (البوابة الإلكترونية):

- إصدار تصريح عمل.

- إصدار إذن عمل أول مرة – للعمالة الوافدة.

- تجديد إذن عمل – عمالة وافدة.

- طلب استثناء تجديد إذن عمل مبكر – عمالة وافدة.

- طلب تعديل إذن عمل – للعمالة الوافدة.

- طلب إلغاء إذن عمل – للعمالة الوافدة.

- طلب تسجيل عمالة وطنية.

- تجديد إذن عمل – عمالة وطنية.

- طلب تعديل إذن عمل – عمالة وطنية.

- طلب إلغاء إذن عمل – عمالة وطنية.

- تقدير احتياج أول مرة.

- طلب تعديل تقدير الاحتياج.

- طلب تجديد تقدير الاحتياج.

- إدخال إجازة موظف – دورية.

- إدخال إجازة موظف – مرضية / عرضية.

- تقديم طلب كشف عمالة (RJ

- إدارة أوقات العمل لكل ترخيص من تراخيص الملف.

- تحديث بيانات ترخيص.

- إضافة عقد و موقع عمل.

- تعديل أو إلغاء عقد و موقع عمل.

- تحميل ملف الرواتب.

الاستعلامات:

- قائمة عمالة وافدة.

- استعلام عن بلاغات التغيب.

- استعلام عن الشكاوي العمالية.

- استعلام عن إجازات الموظفين المدخلة.

- الاستعلام عن نواقص الرواتب.

- طلب و طباعة كشف عمالة.

- البيانات الأساسية للملف.

- عرض حالة الاستيفاء و تفاصيل المهن.

- الاستعلام عن تحويلات البنوك.

- قائمة عمالة وطنية.

- استعلام عن البيانات الأساسية للترخيص.

- قائمة العقود والمواقع و مواعيد العمل.

- الاستعلام عن تحويلات البنوك.

مميزات البوابة:

- الدفع الإلكتروني.

- شاشة اعتماد موظفي الكاونتر.

- إرسال الرسائل النصية.

- تحميل الملفات و تخزينها على نظام الأرشفة الإلكتروني.

- الربط مع الأنظمة الأخرى.

- تسجيل المستخدمين الجدد.

- تسجيل مستخدمي البوابة القديمة.

- تفعيل الإشتراكات.

- تجديد الإشتراكات.

- استعلام عن الطلبات المقدمة.

- إضافة مميزات الأشتراك.

- تفاصيل الملف.

- تغيير كلمة السر.

- فقدان كلمة السر.