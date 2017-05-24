أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية واسعة النطاق على المخازن والأسواق الغذائية والمطاعم في منطقة الفحيحيل والتي قد أسفرت عن تحرير 18 محضر مخالفة وإغلاق مخزن وذلك ضمن استعدادات البلدية في التصدي لبيع وتداول المواد الغذائية الفاسدة.

ودعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) والذي يعمل على مدار الساعة او التواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun