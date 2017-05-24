انتقدت الممثلة المكسيكية سلمى حايك الاوساط السينمائية الاميركية معتبرة ان هوليوود تعامل الممثلات مثل قردة السيرك وتريد التخلص منهن إن تبين انهن يتمتعن بالذكاء.

فخلال طاولة مستديرة نظمت على هامش مهرجان كان للفيلم، حملت الممثلة والمنتجة على العنف والنزعة الذكورية في هوليوود حيث يعتبر البعض الممثلات الشابات لعبة في ايديهم.

واوضحت الممثلة صاحبة الاصول اللبنانية "يقولون اوجدوا لي قردا وربما نحقق المال. وبعد ذلك يدركون ان هذا القرد يحسن الحساب فيحكمون عليه بالقتل".

واضافت "صحيح انه قد يكون من الاسهل على النساء الجميلات الحصول على دور الا انه لامر فظيع ان يفكر المرء ان المرأة الجميلة ستكون غبية بالضرورة".

ورأت الممثلة البالغة خمسين عاما ان هذا خطأ استراتيجي نظرا الى القدرة الاقتصادية للسوق النسائية. واوضحت "هم لا يدركون اهمية الجمهور النسائي. لقد أُهملنا لفترة طويلة جدا بحيث لا يعرفون ما نريد ان نرى على الشاشة".

ولم يفلت مهرجان كان من سهامها ايضا اذ انه لم يمنح جائزة السعفة الذهبية الا مرة واحدة الى امرأة هي النيوزيلندية جاين كامبيون عن فيلم "ذي بيانو" العام 1993.