مزح بابا الفاتيكان فرنسيس الأول والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب حول العادات الغذائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء اليوم الأربعاء، عقب وصول ترامب والوفد المرافق له إلى الفاتيكان، وفقا لمقطع فيديو.

وسأل البابا فرنسيس ميلانيا باللغة الأسبانية عبر مترجم خلال مصافحته لها عقب لقائه مع ترامب قائلا "ما الطعام الذي تقدمينه له (لترامب)".

وردت السيدة الأولى قائلة : "بيتزا" ، لتثير ضحك البابا.

ووصل ترامب اليوم إلى الفاتيكان للقاء البابا ، وبعد اجتماع خاص استمر

30 دقيقة ، قدم ترامب الوفد المرافق له للبابا فرنسيس ، ووقفا لالتقاط صور أخرى مع ميلانيا ،التي ارتدت فستانا أسود اللون وغطاء للرأس، وابنة

ترامب إيفانكا وصهره جاريد كوشنر.

وكانت ميلانيا قد كتبت في تغريدة على تويتر عشية الزيارة أنها والرئيس الأمريكي "يتطلعان لزيارة قداسة البابا فرنسيس ، والتي تعد بأن تكون

زيارة شخصية وخاصة للغاية".