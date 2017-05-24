بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود سائلا المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.