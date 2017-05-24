عاطف رمضان

التزاماً من قطاع الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، وإيماناً منه في ردع أي محاولات للغش التجاري ومخالفة القانون، استطاع قطاع حماية المستهلك من توجيه ضربة استباقية جاءت بالتزامن مع الحملات التفتيشية على الشركات والمؤسسات المختلفة قبل شهر رمضان الكريم أن يضبط كمية من المواعد الغذائية المنتهية لإحدى الشركات .

وذكر قطاع المستهلك في بيان صحافي، إن خلال الحملات التي يقوم بها بصفة مستمرة ودقيقة تمكن فريق طوارىء ( الصديق ) صباح أمس من ضبط شركة غذائية تحمل تواريخ منتهية الصلاحية عبارة عن ( بهارات ) بالإضافة الى 3500 علبة ( قهوة ) تم تمديد صلاحية استخدامها بما يخالف القانون .

وبين القطاع ان فريق طوارىء ( الصديق ) تمكن من ضبط تلك الكميات الغذائية المخالفة تم تخزينها في مخزن يقوم بتوزيع تلك المواد على الجمعيات التعاونية مستقصدا ساعات الصباح الباكر حتى لا يلفت انظار المخالفات التي يقوم بها .

واوضح ان فرق الطوارىء التابعة لقطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة ترصد كل تلك المخالفات وتتبع الشركات حرصاً منها على ردع كل من تسوء له نفسه القيام بأي عملية غش تجاري يعرض المستهلكين لضرر .

ولفت الى ان فريق طوارىء ( الصديق ) تتبع تلك الشركة منذ اسبوع حتى تم ضبط الشركة ومخزنها في الجرم المشهود وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة واحالتها الى النيابة التجارية .

وشدد القطاع في بيان له انه سيظل متابع عن كثب لكل الشركات حتى يتأكد من التزاميتها في تطبيق القانون وان الفرق المتواجده في جميع المناطق وضعت الية لتفحص المواد الغذائية خصوصا في هذه الأيام التي تستهل شهر رمضان الكريم .

وأكد القطاع انه لن يتوانى للحظة في حماية المستهلك وأي شركة لن تلتزم بالمعايير والضوابط المتبعة في وزارة التجارة والصناعة سيكون مصيرها الإحالة الى النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة .