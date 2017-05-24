أكدت المملكة العربية السعودية أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تأكيده دعم المملكة "للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام، والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به".

ونفذت قوات الأمن البحرينية أمس عملية أمنية لإزالة "مخالفات" في موقع اعتصام في بلدة شيعية ينفذه محتجون مؤيدون لرجل الدين الشيعي الأبرز في

البلاد عيسى قاسم.