أعلنت مؤسسة الموانئ ، اليوم الأربعاء ، عن توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي، إن حركة الملاحة البحرية في الميناء متوقفة مؤقتا وذلك للحفاظ على سلامة السفن التجارية في الميناء وذلك لعدم استقرار الطقس وهبوب رياح جنوبية تصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 800 متر.

وأضاف أن هناك عملية مغادرة لمركب واحد علاوة على ثلاث سفن في حالة الانتظار للدخول مؤكدا أن الطواقم الفنية بالمؤسسة في حالة رصد للطقس ببرج المراقبة.

واعرب العنزي عن الأمل بأن يستقر الطقس في الساعات المقبلة وان تستأنف حركة الملاحة البحرية مباشرة متى ما كانت عوامل الطقس في الحد الآمن لسلامة الملاحة.