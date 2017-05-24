توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، ان يبدأ التحسن التدريجي في الرؤية الافقية عصر اليوم الاربعاء.

وقال القراوي ان منطقة شمال غرب العراق تأثرت أمس بسحب ركامية رعدية صاحبتها رياح هابطة نشطة ادت الى اثارة الغبار الكثيف هناك وبدأ الغبار يتحرك تدريجيا باتجاه دولة الكويت حيث اثر على المناطق الشمالية والغربية مما ادى الى انخفاض الرؤية الافقية الى اقل من 500 متر.

واوضح انه تبعا لتوزيعات الرياح السطحية بدأ تحرك الغبار نحو المناطق الشرقية ليشمل كافة انحاء دولة الكويت مشيرا الى ان ادارة الارصاد الجوية اصدرت تحذيرا جويا في الصباح الباكر لتحذير المواطنين والمقيمين وكافة اجهزة الدولة المعنية بانخفاض الرؤية الافقية بسبب الغبار.

وذكر ان اخر خرائط الطقس وصور الاقمار الصناعية تشير الى استمرار انخفاض الرؤية الافقية بسبب الغبار خلال ساعات النهار على ان يبدأ التحسن التدريجي في الرؤية الافقية من جهة الغرب عصر اليوم ويتقدم تدريجيا نحو باقي المناطق.

واضاف ان الغبار العالق سيظل موجودا في الطبقات القريبة من سطح الارض متوقعا ان يترسب تدريجيا مع تقدم ساعات الليل.