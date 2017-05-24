أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني، منصور الهاشمي، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأضاف الهاشمي اليوم الأربعاء، أن مدى الرؤية الحالية يبلغ 650 مترا وأن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الرؤية المسموح بها في الاقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر الى 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

وتتأثر البلاد حاليا بنشاط في الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.