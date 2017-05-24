تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط وافد يقوم بزراعة وترويج مادة الماريجوانا المخدرة، وكانت معلومات قد وردت للادارة تفيد بقيام المتهم بزراعة وترويج الماريجوانا في سكن خاص وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل لمراقبته وتكثيف التحريات حول نشاطه، حيث تبين وجود سكن خاص يتخذه لزراعة الماريجوانا وترويجها، وبعد الحصول على الأذن القانوني تم مداهمة السكن الكائن في محافظة حولي وضبطه، وفي التحقيقات اعترف بانه كان يقوم بتلك الاعمال وانه اعتاد على جلب شتلات الماريجوانا من خارج البلاد، فيما تعكف الأجهزة الأمنية على تكثيف عمليات البحث والتحري للكشف عن أي شركاء للمتهم ورصد كل من قدم له أي مساعدة.و إحيل المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.