عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات قبل قليل حكما بالإعدام شنقا لمواطنة تبلغ 35 عاما لقيامها بقتل أخرى في ضاحية صباح السالم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمة بسبب إقدامها خلال شهر مارس من العام الماضي على شراء سكين والذهاب لمسكن المجني عليها البالغة 43 عاما في ضاحية صباح السالم والقيام بطعنها وقتلها بسبب مشاكل شخصية.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقد طالب محاميها بوقت سابق إحالتها إلى الطب النفسي لبيان حالتها النفسية ومسؤوليتها الجزائية وقت ارتكاب الجريمة.