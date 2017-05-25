بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انطلاق خدمات بوابتها الإلكترونية المطورة تحت شعار «خدمة أسهل» في الأول من يونيو المقبل لتوفير أكثر من 40 خدمة إلكترونية متميزة لأصحاب الأعمال ومراجعي الهيئة.

وقالت نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية في الهيئة خلود الشهاب في تصريح صحافي إن البوابة المطورة توفر خدمات تتماشى مع آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة وتواكب التطور السريع في تقنية المعلومات بما يسهم في تسهيل وتسريع الخدمات المقدمة من الهيئة.

وأشارت الشهاب الى انه سيدشن العمل بالبوابة اعتبارا من الاول من يونيو وسيتوقف العمل في بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في نفس التاريخ، مشيدة بدور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (انتك) «احدى شركات الهيئة العامة للاستثمار» وبشركتها التابعة «أمبلس» في تنفيذ البوابة بتقنية وامكانات متميزة.

ودعت الشهاب الشركات وأصحاب الأعمال الى تسجيل أرقام هواتف المفوض بالتعامل مع الهيئة، اذ ان عملية التسجيل تستوجب الدخول على موقع الهيئة المطور وتحميل النموذج المطلوب «نموذج اضافة، تعديل، رقم تلفون نقال للمفوض بالتوقيع» ثم تعبئة النموذج وتوقيعه من المفوض بالتوقيع «أو المندوب مقدم المعاملة».

واضافت انه يجب تسليم النموذج في قسم بيانات أصحاب الأعمال «مراقبة الحاسب الآلي» بينما تدقق المعاملة من موظفي الهيئة وتسجل في النظام الآلي، مشيرة الى أنه سيكون هناك مركز اتصال للرد على الاستفسارات على الرقم 1890012.

من جانبه، اعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يستهدف تسهيل الخدمات على أصحاب الأعمال ومراجعي الهيئة.

بدوره، قال عزت أبوعمارة الرئيس التنفيذي لشركة «امبلس» التابعة للشركة الوطنية والذراع التنفيذية للشركة في مجال مشاريع نظم المعلومات والاتصالات ان مشروع ميكنة أعمال واجراءات الهيئة يعد من المشاريع المميزة التي تضيفها «امبلس» الى سجلها في تطوير مشاريع نوعية لمصلحة قطاعات الدولة.

واشار ابوعمارة الى ان هذا النوع من المشاريع يعد خطوة مهمة نحو ميكنة كل قطاعات الدولة في المستقبل القريب للوصول بالكويت الى مفهوم «الحكومة الالكترونية» الفاعلة.

يذكر أن الخدمات المقدمة في موقع الهيئة الجديد (البوابة الالكترونية) هي:

- إصدار تصريح عمل.

- اصدار إذن عمل أول مرة - للعمالة الوافدة.

- تجديد إذن عمل - عمالة وافدة.

- طلب استثناء تجديد إذن عمل مبكر - عمالة وافدة.

- طلب تعديل إذن عمل - للعمالة الوافدة.

- طلب إلغاء إذن عمل - للعمالة الوافدة.

- طلب تسجيل عمالة وطنية.

- تجديد إذن عمل - عمالة وطنية.

- طلب تعديل إذن عمل - عمالة وطنية.

- طلب الغاء اذن عمل - عمالة وطنية.

- تقدير احتياج أول مرة.

- طلب تعديل تقدير الاحتياج.

- طلب تجديد تقدير الاحتياج.

- إدخال إجازة موظف - دورية.

- ادخال اجازة موظف - مرضية/ عرضية.

- تقديم طلب كشف عمالة (RJ).

- ادارة أوقات العمل لكل ترخيص من تراخيص الملف.

- تحديث بيانات ترخيص.

- اضافة عقد وموقع عمل.

- تعديل أو إلغاء عقد وموقع عمل.

- تحميل ملف الرواتب.

الاستعلامات:

- قائمة عمالة وافدة.

- استعلام عن بلاغات التغيب.

- استعلام عن الشكاوى العمالية.

- استعلام عن اجازات الموظفين المدخلة.

- الاستعلام عن نواقص الرواتب.

- طلب وطباعة كشف عمالة.

- البيانات الأساسية للملف.

- عرض حالة الاستيفاء وتفاصيل المهن.

- الاستعلام عن تحويلات البنوك.

- قائمة عمالة وطنية.

- استعلام عن البيانات الأساسية للترخيص.

- قائمة العقود والمواقع ومواعيد العمل.

- الاستعلام عن تحويلات البنوك.