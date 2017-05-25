ليلى الشافعي

قالت رئيسة اللجنة النسائية للجنة التعريف بالإسلام وضحة البليس ان لجنة التعريف بالإسلام انطلقت لتنتشل الضال من براثن الضياع وتنقله من ظلمات الضلالة الى نور الهداية وتشعل سراج الإيمان في قلبه، ومنذ انطلاقتها حرصت اللجنة على تدعيم جميع مساراتها وتوسيع نطاقات أنشطتها ومواصلة الارتقاء بمسيرتها بغية تحقيق أهدافها ورسالتها السامية، وذلك وفق استراتيجيات مدروسة كماً وكيفاً.

وقد أثمر ذلك في إسلام ما يربو عن 76 ألف شخص من مختلف الجنسيات، وتسعى اللجنة جاهدة إلى تنمية الجانب الإيماني والتعبدي والقيمي لديهم، وذلك بتنظيم مئات من الدورات الشرعية والتي تدرس بـ 14 لغة، بالإضافة الى دورات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبفضل من الله قد بلغ عدد الخريجات منذ عام 1995 وحتى عام 2016م 47607 خريجات.

جاء ذلك في الملتقى النسائي الذي نظمته لجنة التعريف بالإسلام ـ هداية بلا نهاية الثاني (اهتديت فعلمني) ـ في فندق الجميرة وحضره نساء العمل الخيري.

وقالت: في احتفالية هذا اليوم يتنازعنا الترحيب والثناء والدعاء ترحيب بكم يا ضيوفنا الكرام، يا من شرفتمونا بحضوركم، وثناء لكم على ثقتكم الغالية المتجددة ومساندتكم لجهودنا وأنشطتنا وتواصلكم الدائم معنا ودعمكم لمشاريعنا، ودعاء ان يتقبل الله منكم ما أنفقتم في سبيله وأن يجعله في ميزان حسناتكم، فجزاكم الله خيرا يا أهل الإحسان على إحسانكم.

ولعلي أختم كلمتي بتقديم عظيم شكرنا الى راعية حفلنا هذا د.أمل الحساوي، راجية من الله ان يجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسنات والدها المرحوم مبارك الحساوي، وان يكتب الشفاء لوالدتها الكريمة بدرية الخشتي، ويتمتع أحبابها بعافيتها ويعينها على عمل الصالحات.

وتضمن الملتقى فقرات عدة، منها قصة المهتدي حسن، وفقرة إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري الذي تحدث عن عدة أمور تهم كل مسلمة وعرج الى مقابلاته مع المهتدين الجدد الأجانب، بعدها تمت إقامة مزاد الخير، حيث تم عرض قطع ذهبية وماسية.