عاطف رمضان

نظمت نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة حفل جريش لموظفي «الهيئة» ومنتسبي «النقابة»، وذلك بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وأعرب رئيس مجلس إدارة النقابة م. فيصل الشرجي عن تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ولمسؤولي هيئة الصناعة بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم تهانيه للقيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين بقرب قدوم الشهر الفضيل، مشيرا الى ان النقابات ليس هدفها ماديا او اعتصامات وانما للتكاتف مع مسؤوليها وتوضيح ما تقوم به هذه النقابات من لجان وأنشطة اجتماعية وغيرها.

اما مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.فهاد سحاب المطيري، فقد ألقى كلمة موجزة شكر خلالها منظمي حفل الجريش والنشاط الفاعل لنقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة، حيث تقيم العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تقرب ما بين الموظفين.