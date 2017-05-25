الغنيم: إنشاء مدرسة للسلامة وإدارة المخاطر لتكون نواة تدريبية للعاملين في مشاريع الوزارة

فرج ناصر

قال وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع إننا نعلم جميعا أن أهداف برنامج الأوفست هي توجيه مساهمات الشركات الكبرى العاملة على ارض الكويت لتحقيق نقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا، وكذلك تدريب وبناء قدرات العاملين وتطوير وخلق وظائف جديدة ومن خلال خبرتي في برنامج الأوفست واطلاعي على نطاق عمل برنامج القدرات، فإنني أرى أن هذا البرنامج قد حاول تغطية الجوانب الأساسية للمشاريع الإنشائية بشكل متكامل بداية من ادارة مراحل التصميم مرورا بمراحل التنفيذ وانتهاء بإدارة الجودة واحتواء المخاطر وتشغيل المشروع وتسليمه للجهة المستفيدة.

وأوضح المطوع خلال حضوره الحفل الختامي لمتدربي برنامج الأوفست من العاملين في «الأشغال» صباح امس، أن نجاح هذا البرنامج يصب في صالح مشروع الأوفست الخاص بشركة gsec الذي حقق الأهداف الاستراتيجية بنجاح، ما حفزنا على الاستعانة بها لاستحداث برنامج آخر هو «مدير مشاريع محترف»، كما قمنا بتكليف الشركة نفسها بتنفيذ مهام استراتيجية في مجال تقييم المخاطر لمشروع مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار الكويت الدولي.

وعبر المطوع عن ثقته في المتدربين من الوزارة بأنهم سيعملون على تطبيق الخبرات التي اكتسبوها لتطوير أساليب العمل داخل الوزارة بما يثري الحياة الوظيفية وينعكس إيجابا على تقدم ورفعة بلدنا الحبيب الكويت.

من جانبها، قالت وكيل الوزارة م.عواطف الغنيم: قمنا اليوم بتكريم جميع العاملين في الوزارة من المتدربين ببرنامج الأوفست، موجهة الشكر للشركات التي أسهمت في هذا الإنجاز المهم الذي سيسهم في تأهيل وإعداد الكوادر الكويتية داخل الوزارة لإدارة المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا وفي المستقبل.

وأوضحت أن من بين الأهداف لتنفيذ هذا البرنامج تطوير العمل والأداء داخل المركز الحكومي للفحوصات والجودة التابع للوزارة، مشيرة إلى أن هناك هدفا آخر من أهداف برنامج الأوفست هو إنشاء مدرسة للسلامة وإدارة المخاطر ستكون نواة تدريبية للعاملين خاصة في المشاريع التي تنفذها الوزارة للحفاظ على سلامة المباني والعاملين فيها والمنشآت.