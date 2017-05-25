التخطيط السليم والإبداع الفكري من أهم مرتكزات التنمية

فرج ناصر

أكد محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد الأمير أن لعلم النفس أهمية كبرى في تحقيق الأمن الاجتماعي، إضافة إلى أهميته في حياتنا التي نعيشها.

وأضاف خلال اللقاء الحواري لقطاع التنمية النفسية لمركز الجهراء للأمن الاجتماعي في محافظة الجهراء أن المتحدثين أجمعوا على أن الأمن من أهم مكاسب الإنسان حتى يكون محبا ومتسامحا مع نفسه ويستطيع العطاء للحياة كما يأخذ منها.

من جانبه، قال المستشار الأعلى لقطاع التنمية النفسية د.عويد المشعان إن هناك نعمتين لا يشعر الإنسان بقيمتهما إلا إذا فقدهما، وهما الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان.



وأضاف أنه لا تنمية ولا ازدهار إلا في ظل أمن شمولي، فالإبداع الفكري والتخطيط السليم من اهم مرتكزات التنمية وهي أمور غير ممكنة الحدوث إلا في ظل الأمن والاستقرار، مؤكدا أن من مفاهيم الأمن الاجتماعي هو توفير حالة من الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع المحلي، لافتا إلى أنه عندما يسود القانون تطمئن النفوس وتهدأ الخواطر ويشعر كل فرد في المجتمع بالارتياح.

بدوره، قال رئيس قطاع التنمية النفسية في محافظة الجهراء صالح السعيدي إن هذا القطاع يخدم الفرد والمجتمع والأسرة والمؤسسة والنشء والشباب ويهتم بقضايا ومشكلات فئات المجتمع بكل أطيافه، مؤكدا أن هذا المركز يسعى إلى وضع القواعد واختيار الكفاءات التي تساهم في النهوض بهذا المشروع.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية حسن الموسوي إننا إذا كنا ننشد التنمية علينا التركيز على الفرد ليقدر على تحمل المسؤولية لمن شرط توافر الأمن والاطمئنان، موضحا ان الشعب الكويتي من الفئة العمرية وهم الثروة الحقيقية، حيث ان صاحب السمو وفي خطاباته يركز على الشباب، مشيرا إلى أن الأمن حاجة أساسية في حياة الإنسان والأمن هو الارتياح والطمأنينة والشعور بالراحة.



من جانبه، قال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ان المجتمعات المتحضرة دائما تسعى إلى ما هو نافع وتحارب الأفكار الضارة وكذلك الظواهر السلبية.

وأضاف أن الإدمان ليس بالمخدرات فحسب وإنما بمواقع التواصل الاجتماعي ذات النزعة الخطيرة، كما أن ظاهرة العنف زادت بشكل كبير لدى الشباب في الفترة الأخيرة.