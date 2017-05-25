أعلن رئيس مجلس إدارة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.عبدالرحمن العوضي قيام المنظمة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بينها وبين جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.



وأوضح د. العوضي في تصريح صحافي ان المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات المهنية وغيرها من الموارد بهدف التعرف على الأخلاقيات الطبية من منظور الفكر الإسلامي واستغلالها من اجل الارتقاء بالمعارف الطبية والتنمية المهنية بما يشجع على تنمية الأفراد والمؤسسات المكرسة للبحث والعلم في كلا البلدين الكويت ودولة الامارات والعالم العربي كله.



وأضاف د.العوضي ان الطرفين اتفقا ايضا على التعاون المشترك في بعض المجالات العلمية بمختلف اشكالها كالدورات والمؤتمرات وورش عمل التوعية بالأخلاق الطبية ورعايتها المشتركة بحيث يقوم احد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في التحضير لنشاط وعن رغبة الطرف الآخر بالتعاون في هذا النشاط.

وبين د.العوضي ان مذكرة التفاهم نصت ايضا على انه يحق للطرفين وضع خطة دورية للأنشطة التي يستطيع الطرفان القيام بها والتي سيتعاون من خلالها الطرفان.

وأكد د. العوضي ان المنظمة وجائزة بن راشد اتفقتا على ان تقوم الجائزة بدعم المنظمة في بعض أنشطتها حسب ما يناسبها ويتماشى مع النظام الأساسي للجائزة ولوائحها لافتا الى ان المذكرة تضمنت ضم عضوين من الجائزة كممثلين في مجلس أمناء المنظمة وللجائزة الحق في تغيير الأعضاء حسب ما تراه مناسبا.



وذكر د.العوضي ان الطرفين اتفقا على ان المدة الاولى للمذكرة سنتان من تاريخ التوقيع ويتم تمديدها تلقائيا لفترة السنتين ما لم يرغب احد الطرفين في الانسحاب بالاضافة الى الاتفاق على بحث أي تعديلات على المذكرة.