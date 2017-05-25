الهلال يغيب عن الأفق في سماء الكويت وعمره 29 يوماً و7 ساعات و44 دقيقة تقريباً ويولد بعد غروب الشمس بحوالي 4 ساعات و6 دقائق

نقول «فلكيا»: «إن السبت 27 مايو هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية» وغداً الجمعة 26 مايو هو اليوم المعروف محلياً في الكويت باسم «القريش»

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: انه لما كانت الجهات الشرعية الرسمية في المملكة العربية السعودية قد طلبت التحري لرؤية هلال شهر رمضان اليوم الخميس وغدا الجمعة فانه وفقا للمعلومات والحسابات الفلكية التي لدينا فاننا نشير الى عدم وجود امكانية رؤية الهلال اليوم الخميس للأسباب الفلكية الآتية:

1- اليوم الخميس سوف يغرب القمر عن سماء الكويت الساعة 6.13 مساء حسب التوقيت المحلي للكويت.

2- الشمس تغرب الساعة 6.39 مساء.

3- نلاحظ ان هناك فترة زمنية مقدارها حوالي 26 دقيقة يكون فيها الهلال قد سبق الشمس في الغروب بمعنى ان القمر سوف يغرب قبل غروب الشمس بحوالي 26 دقيقة.

4- الهلال يغيب عن الأفق في سماء الكويت وعمره 29 يوما و7 ساعات و44 دقيقة تقريبا.

5- هلال رمضان سيولد مساء اليوم الخميس الساعة 10.45 مساء تماما اي انه يولد في الليل حسب التوقيت المحلي للكويت الساعة 7.45 حسب التوقيت الدولي (غرينتش) والهلال في هذه الحالة يولد بعد غروب الشمس بحوالي 4 ساعات و6 دقائق.

6- ان ولادة الهلال بعد غروب شمس اليوم تعني ان شهر شعبان سوف تكون مدته 29 يوما.

7- امكانية رؤية الهلال في هذا اليوم سوف تكون معدومة او شبه مستحيلة بسبب ولادة الهلال في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس ونكون قد دخلنا في يوم الجمعة وفق الشريعة الاسلامية وبهذه الحالة لن يتمكن احد من رؤية الهلال عند غروب الشمس اليوم.

8- ولتبين الوضع بصورة اوضح نقول ان الشمس ستغيب ونكون قد دخلنا في يوم جديد وهلال شهر رمضان لم يولد بعد، حيث تنص القاعدة الفقهية انه «لا استهلال بعد الغروب» بمعنى انه لا يعتد ولا تقبل رؤية الهلال بعد غروب الشمس لانه وفق الشريعة الاسلامية فان اليوم الجديد يكون قد بدأ فعلا بعد غروب الشمس مباشرة.

اما حالة الوضع فلكيا التي سنشاهدها في السماء في يوم غد الجمعة فهي كالتالي:

1- الشمس تغرب يوم غد الجمعة الساعة 6.40 مساء.

2- الهلال سيغرب الساعة 7.21 مساء.

3- الشمس سوف تغرب بحوالي 41 دقيقة قبل غروب الهلال وهي الفترة التي سوف يمكثها الهلال في السماء.

4- مغيب الهلال سوف يكون متأخرا بفترة طويلة جدا بعد مغيب الشمس.

5- الهلال سيغرب وعمره 19.28.

6- تكون رؤية الهلال يوم غد الجمعة واضحة وجلية اذا كانت السماء صافية خالية من الغيوم او لا يوجد غبار يعوق الرؤية وعليه وبموجب المعلومات الفلكية التي ذكرناها في الاسطر السابقة نقول «فلكيا» «ان السبت 27 مايو هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية».

كما تجدر الاشارة هنا الى ان يوم غد الجمعة 26 مايو هو اليوم المعروف محليا في الكويت باسم «القريش» والذي يتم فيه تناول آخر وجبة غداء قبل دخول الشهر الفضيل.

كما اود ان اذكر هنا أن ولادة الهلال تكون في وقت واحد في جميع انحاء العالم وان التغير يكون فقط في التوقيت المحلي لكل بلد وذلك حسب موقع هذا البلد وبعده عن خط «غرينتش» الذي يمثل خط الطول الوهمي (صفر).