أوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الكويت تتعرض حاليا لموجة من الغبار نتيجة هبوب الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها من 45 كم/ساعة مما ادى الى اثارة الغبار الذي أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية الى دون 250 مترا، وأضاف ان تطاير الغبار هذا جاء نتيجة لعدم وجود غطاء نباتي يحمي التربة بسبب قلة الأمطار الساقطة في هذه السنة مما حرم التربة من وجود غطاء نباتي يجعل الأرض متماسكة حيث ان اندفاع الرياح بسرعة شديدة نتيجة سيطرة منخفض الهند الموسمي الذي يصل الى منطقة شبه الجزيرة العربية وهو جاف تماما بعد ان اسقط امطاره في القارة الاسيوية وجاء الى منطقة الجزيرة العربية.

واستطرد: هذه الرياح الشمالية التي تهب علينا الآن سوف تنخفض سرعتها الى دون 20كم/ساعة في نهار اليوم الخميس ولكن بملاحظة خريطة المنخفضات الجوية في المنطقة سوف نرى أن المنطقة سوف تكون محاطة بمنخفضات جوية عديدة متمركزة فوق الهضبة الايرانية نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح الارض معرضة لهبوب الرياح الشمالية الغربية التي تخرج من شبه الجزيرة العربية الى داخل الهضبة الإيرانية باندفاعها بقوة شديدة حاملة معها الغبار والاتربة.

ونتيجة الى هبوب الرياح الشمالية الغربية فإن السماء سوف تكون صافية خلال الايام القادمة إلا من قطع صغيرة متناثرة من الغيوم العالية التي ليس لها تأثير في سقوط الأمطار.

وزاد المرزوق: هذه الرياح سوف تزداد قوتها يوم الاحد ومثيرة للغبار والاتربة وان كانت كريهة إلا أن لها تأثيرا ايجابيا بعض الشيء وهو تخفيف حدة حرارة الجو العالية حيث ان الحرارة سوف تكون خلال هذا الاسبوع في النهار بين (44 ـ 45) درجة مئوية كما ان الحرارة سوف تنخفض في الليل إلى (35 ـ 32) درجة مئوية بسبب انخفاض درجة حرارة سطح الارض ولكن سوف يستمر هبوب هذه الرياح حتى الثلاثاء المقبل مع انخفاض في الغبار والاتربة في الجو عما كان عليه في الوقت الحاضر وسوف يتواجد نشاط هذه الرياح في منطقتنا حتى منطقة الجبيل الصناعية السعودية جنوبا ولكن سوف يزداد نشاط هذه الرياح الشمالية الغربية الجافة في يوم الخميس 1 يونيو وتزاد قوة الرياح فتبلغ (40 ـ 45) كم/ساعة مثيرة الاتربة المتطايرة والغبار وسوف تكون المنطقة في وضع قد يكون مشابها لحالة الطقس المسيطرة على المنطقة في الوقت الحاضر.

أما عن حالة البحر فإن التيارات البحرية ستكون تيارات حمل شديدة الاندفاع غير صالحة للصيد وتستمر حتى الاربعاء المقبل وعندما تتحول هذه التيارات الى تيارات فساد صالحة للصيد حتى يوم الثلاثاء 6 يونيو ولكن نظرا لهبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة سوف تزيد من ارتفاع الموج والذي سوف يبلغ بين (3 ـ 4) امتار وتجعل الدخول إلى البحر في هذه الايام محفوفا بالمخاطر، ولذلك ننصح بعدم دخول البحر في هذه الفترة.

توقف حركة الملاحة بميناء الشويخ

أعلنت مؤسسة الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي امس لـ«كونا»، إن حركة الملاحة البحرية في الميناء متوقفة مؤقتا وذلك للحفاظ على سلامة السفن التجارية في الميناء نتيجة لعدم استقرار الطقس وهبوب رياح جنوبية تصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 800 متر.

وأضاف أن هناك عملية مغادرة لمركب واحد علاوة على ثلاث سفن في حالة الانتظار للدخول، مؤكدا أن الطواقم الفنية بالمؤسسة في حالة رصد للطقس ببرج المراقبة.

«الداخلية» دعت إلى اتخاذ الحيطة والحذر

دعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان على المواطنين والمقيمين عدم التردد عند الضرورة بالاتصال بهاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية مؤكدة ان اجهزتها المعنية تعمل على مدار الساعة لتقديم تلك المساعدات.

حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بصورة طبيعية

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي سارت بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي شهدتها البلاد.

وأضاف الهاشمي في تصريح لـ (كونا) أن مدى الرؤية الحالية بلغ 650 مترا وأن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط بمطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح بين 300 متر و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

القراوي: تحسن تدريجي في الرؤية الأفقية

أكد مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن التحسن التدريجي في الرؤية الأفقية بدأ عصر امس.

وقال القراوي، في تصريح لـ «كونا»، إن منطقة شمال غرب العراق تأثرت امس بسحب ركامية رعدية صاحبتها رياح هابطة نشطة أدت الى إثارة الغبار الكثيف هناك، وبدأ الغبار يتحرك تدريجيا تجاه الكويت، حيث اثر على المناطق الشمالية والغربية، ما أدى الى انخفاض الرؤية الأفقية الى أقل من 500 متر.

وأوضح انه تبعا لتوزيعات الرياح السطحية بدأ تحرك الغبار نحو المناطق الشرقية ليشمل كل أنحاء الكويت، مشيرا الى أن إدارة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرا جويا في الصباح الباكر لتحذير المواطنين والمقيمين وكل أجهزة الدولة المعنية بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وذكر أن آخر خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية اشارت الى استمرار انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار خلال ساعات النهار على ان التحسن التدريجي في الرؤية الأفقية من جهة الغرب بدأ عصرا وتقدم تدريجيا نحو باقي المناطق.

واضاف ان الغبار العالق ظل موجودا في الطبقات القريبة من سطح الارض ولكنه ترسب تدريجيا مع تقدم ساعات الليل.