في إطار حرصه على تهيئة النفوس وكذلك بيئة العمل لاستقبال شهر رمضان الكريم، نظم البنك الأهلي المتحد ندوة لموظفيه أمس، بعنوان "كيف تستعد لرمضان؟"، حاضر فيها رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك فضيلة الشيخ الدكتور خالد مذكورالمذكور.

وتناولت الندوة التي أقيمت بالمقر الرئيسي للبنك، فضل عبادة الصوم، وخصوصيتها بين سائر العبادات، ودورها في تزكية النفوس وتطهيرها، وكيفية تهيئة تلك النفوس لاستقبال الشهر الفضيل، بما يضمن تأدية العبادات والقيام بواجبات العمل دون تقصير.

ووسط حضور كثيف من موظفي وقيادات البنك، استعرض المذكور العبر والدروس التي يجب علينا الاقتداء بها في كافة المجالات، مؤكداً على أن رمضان هو شهر العبادة والعمل ومكارم الأخلاق.

من جانبه، أوضح البنك، أن الندوة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية والدينية المتميزة، التي يحرص البنك على تنظيمها قبل وخلال شهر رمضان، حرصاً على خلق بيئة عمل مشبعة بالأجواء الإيمانية والروحانية، وبما يتماشى مع طبيعة عمل " المتحد" وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

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